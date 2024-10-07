Проверять наличие полиса ОСАГО начнут по камерам

Эксперимент по проверке действующего ОСАГО с помощью камер начнется в России 1 марта 2025 года.

Водители, у которых не окажется действующего полиса ОСАГО, получат уведомления через портал «Госуслуг». В первый год после запуска системы привлекать к административной ответственности за отсутствие полиса не будут.

Технология будет действовать следующим образом — дорожные камеры фиксируют весь поток автомобилей, затем информационная система ГАИ вступит во взаимодействие с системой страхования, и сравнит номера машин на фото с базой данных по ОСАГО.

При отсутствии договора система отправляет повторный запрос на следующий день, чтобы исключить возможную ошибку из-за более поздней загрузки полиса в систему. Если полис ОСАГО после двукратной проверки не найдут, водителю направят предупреждение.

По оценке «Российского союза страховщиков», сейчас в России примерно 36 миллионов водителей, а без полиса ОСАГО ездят порядка 10%. Проведение эксперимента позволит таким водителям подготовиться и купить страховку.