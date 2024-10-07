Найден способ расширить радиус действия Wi-Fi

Международная группа ученых разработали новую гибридную технологию, позволяющую расширить радиус действия Wi-Fi до 500 метров.

Для этого Wi-Fi объединили с протоколом сети дальнего действия LoRa, который отличается низким энергопотреблением и возможностью передачи данных на большие расстояния, пишет портал IEEE Spectrum.

В ходе экспериментов использовался стандартный передатчик LoRa SX128. Wi-Fi и LoRa не могут взаимодействовать напрямую, для решения этой проблемы исследователи разработали алгоритм, который изменяет частоту передачи данных Wi-Fi, чтобы она соответствовала сигналам LoRa.

Это позволило стандартным устройствам Wi-Fi обмениваться данными на больших расстояниях, используя технологию LoRa без дополнительного оборудования. Новая технология под названием WiLo продемонстрировала успешную передачу данных на расстоянии до 500 метров.