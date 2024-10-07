Игру Silent Hill 2 Remake взломали до официального релиза

Игра Silent Hill 2 Remake появилась на торрентах до официального релиза, который запланирован на 8 октября 2024 года.

Все дело в том, что обладатели расширенного издания Silent Hill 2 Remake получили доступ к игре на несколько дней раньше остальных пользователей. В результате ремейк практически сразу взломали.

Silent Hill 2 Remake недоступна для покупки в российском сегменте Steam, так как издательство Konami приостановило свою деятельность на территории России. Для российских игроков основным способом познакомиться с игрой станет установка пиратского дистрибутива.

Игра уже получила высокие оценки критиков, которые хвалят Silent Hill 2 Remake за атмосферу, графику и техническое состояние. Так, на OpenCritic игре выставили 88 баллов, на Metacritic — 87 баллов.