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Игру Silent Hill 2 Remake взломали до официального релиза

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Silent Hill 2 Remake появилась на торрентах до официального релиза, который запланирован на 8 октября 2024 года.

Все дело в том, что обладатели расширенного издания Silent Hill 2 Remake получили доступ к игре на несколько дней раньше остальных пользователей. В результате ремейк практически сразу взломали.

Silent Hill 2 Remake недоступна для покупки в российском сегменте Steam, так как издательство Konami приостановило свою деятельность на территории России. Для российских игроков основным способом познакомиться с игрой станет установка пиратского дистрибутива.

Игра уже получила высокие оценки критиков, которые хвалят Silent Hill 2 Remake за атмосферу, графику и техническое состояние. Так, на OpenCritic игре выставили 88 баллов, на Metacritic — 87 баллов.

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Игры #Экшены
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