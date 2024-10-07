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VK Музыка получила историческое обновление

Источник:
Sibnet.ru
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VK Музыка представил самое большое обновление в своей истории. Платформа сменила дизайн, а также получила улучшенную систему рекомендаций, сообщается в официальном блоге сервиса.

Главные страницы приложения VK Музыка и музыкального раздела «ВКонтакте» теперь выполнены в одинаковом визуальном стиле. Одна из фишек редизайна — эффект гироскопа, благодаря которому анимация сервиса взаимодействует с поворотом экрана телефона.

На главном экране VK Музыки теперь расположены два наиболее популярных раздела. Это VK Микс, в который входят рекомендации, а также «Мои треки» — личная библиотека треков пользователя.

Чтобы переключаться между разделами, можно просто перелистывать их с помощью свайпа одним пальцем. Одновременно обновлены плеер и настройки раздела VK Микс, а рекомендации стали более точными.

Отмечается, что алгоритмы определяют вкус пользователя после включения нескольких песен и реакции на них. Пользователи могут настроить поток рекомендаций по узнаваемости, языку, на котором исполнили песню, или по настроению.

Вдобавок VK Музыка изменила возможности подписки. С октября пользователям разрешат подключать подписку на четырех человек.

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