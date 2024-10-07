Представлен «виртуальный» поводок для собак

Компания Heel выпустила первый в мире виртуальный поводок для собак под названием Roam 350. Владелец питомца может задать безопасную зону для выгула от трех до 229 метров.

Виртуальный поводок представляет собой беспроводное устройство, встроенное в ошейник. При попытке собаки покинуть установленную владельцем зону ошейник подаст звуковой или вибрационный сигнал, пишет New Atlas.

Если собака проигнорирует предупреждение, устройство выполнит корректирующее воздействие. Для корректировки поведения можно выбрать вибрацию или электрический разряд. Оба метода совершенно безопасны для питомца.

Один пульт дистанционного управления позволяет одновременно контролировать до трех собак, что исключает необходимость носить с собой дополнительные устройства. Пульт оснащен функцией тактильной обратной связи для оповещения владельца.

Система не требует сотового сигнала, Wi-Fi или GPS. Батареи виртуального поводка хватит на 16 часов непрерывной работы в автоматическом режиме, после чего устройство нужно будет подзарядить.