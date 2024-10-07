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Живых микробов нашли в камне возрастом 2 млрд лет

Источник:
Sibnet.ru
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Живых микробов нашли в породе возрастом 2 миллиарда лет из месторождения платины и хромита в Южно-Африканской Республике.

Ученые изучили 30-сантиметровый образец керна, который получили на глубине примерно 15 метров, с помощью инфракрасной спектроскопии, а также электронной и флуоресцентной микроскопии.

Живые микробы в древней породе
Живые микробы в древней породе
Фото: © Y. Suzuki, S. J. Webb, M. Kouduka

В одном из фрагментов были найдены микробные клетки. Визуализация показала, что организмы — живые. Исследователи утверждают, что микробы — «коренные» жители породы, которые обитают там очень давно. Возможное загрязнение объекта было исключено после анализа.

Ранее самым древним слоем, где находили живые микроорганизмы, были отложения под океанским дном. Их возраст составлял 100 миллионов лет. Новая находка оказалась примерно в 20 раз старше, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Microbial Ecology.

Отмечается, что теперь планируется тщательнее изучить уникальную находку. В будущем она поможет проверить существование подземных микробов на других планетах.

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anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

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nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

Uynachalnica

Вон под статьей, о четверке производителей мяса, там Мишустин мантры читает, что все показатели по основным...