Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена американцам Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК. Об этом на своем сайте объявил Нобелевский комитет.

Ученые стали лауреатами премии за открытие молекул микроРНК, которые «играют фундаментальную роль в развитии и функционировании организмов», говорится в мотивировочной части.

Амброс и Равкин открыли микроРНК в 1993 году. Они выяснили, что микроРНК контролируют большое количество генов, кодирующих белки. Результаты исследований послужили толчком к развитию клонирования и секвенирования.

Американские ученые стали первыми обладателями Нобелевской премии в 2024 году. Объявление лауреатов проходит 7–14 октября. 8 октября будут озвучены имена обладателей награды по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе.