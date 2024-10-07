НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие микроРНК

Источник:
Sibnet.ru
255 0

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена американцам Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК. Об этом на своем сайте объявил Нобелевский комитет.

Ученые стали лауреатами премии за открытие молекул микроРНК, которые «играют фундаментальную роль в развитии и функционировании организмов», говорится в мотивировочной части.

Амброс и Равкин открыли микроРНК в 1993 году. Они выяснили, что микроРНК контролируют большое количество генов, кодирующих белки. Результаты исследований послужили толчком к развитию клонирования и секвенирования.

Американские ученые стали первыми обладателями Нобелевской премии в 2024 году. Объявление лауреатов проходит 7–14 октября. 8 октября будут озвучены имена обладателей награды по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Живых микробов нашли в камне возрастом 2 млрд лет
Назван суперполезный заменитель сахара
Белый шум оказался «удобрением» для растений
Названа самая хитрая тактика создания сплетен
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Зеленский объяснил сдачу Угледара
Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин проведет день рождения в работе
Проверять наличие полиса ОСАГО начнут по камерам
Нидерланды поставили Украине первую партию F‑16
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

вооружения нато очень дорогие и по большому счёту бестолковые. конечно же очень жидко обделалась натовская...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

Uynachalnica

Вон под статьей, о четверке производителей мяса, там Мишустин мантры читает, что все показатели по основным...