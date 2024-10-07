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Без длинных выходных: как отдыхаем в ноябре

Источник:
Sibnet.ru
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Длинных выходных в ноябре 2024 года не будет, несмотря на государственный праздник — День народного единства. Трудящихся ждут шестидневная и короткая рабочая недели.

В последнюю неделю октября россияне будут работать не привычные пять, а шесть дней — с 28 октября по 2 ноября. Это произошло из-за того, что по производственному календарю был перенос выходного дня на 30 апреля.

Рабочая суббота по правилам будет сокращенной на один час.

Праздники и выходные в ноябре 2024 года

Затем работников ждут два выходных — в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября соответственно, и сокращенная рабочая неделя. На понедельник выпадает празднование Дня народного единства.

Что отмечают в День народного единства?

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Назначен государственным праздником с 2005 года. «4 ноября 1612 года воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту о введении нового праздника.

День народного единства заменил привычное 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Его отменили в 1991 году после развала Советского Союза, но отмечали с 1996 по 2004 годы как День примирения и согласия.

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Топ комментариев

anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

вооружения нато очень дорогие и по большому счёту бестолковые. конечно же очень жидко обделалась натовская...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер два