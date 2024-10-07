Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла

Цены на сливочное масло в России за сентябрь выросли на 4,3%, а с начала года — больше чем на 17%, следует из данных Росстата.

Независимый молочный эксперт Дмитрий Мирончиков объяснил зависимостью от импорта. «До 2022 года в Россию масло поступало со всего мира. После 2022 года поставщиком сливочного масла на российский рынок осталась только Белоруссия, и она не в состоянии полностью обеспечить всю нашу потребность», сказал Мирончиков «Парламентской газете».

По его словам, сейчас власти предпринимают меры для снятия напряженности. Начался импорт масла из Ирана, ожидается поступление из Индии. «Это должно несколько сдержать рост цен», — считает Мирончиков.

«Союзмолоко» также объясняет рост цен увеличением затрат на все ключевые составляющие: сырье, заработную плату, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, удорожание кредитных ресурсов из-за повышения ключевой ставки и расходные материалы, в том числе на упаковку.