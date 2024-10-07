Нидерланды поставили Украине первую партию F‑16

Первые истребители F-16, обещанные Украине Нидерландами, поставлены и развернуты, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс во время визита в Харьков

Всего Амстердам должен направить Киеву 24 самолета. Брекелмансн раскрыл, сколько уже есть у Украины, но сказал, что «в ближайшие месяцы, до начала следующего года», в страну прибудут еще F-16.

Украинские власти просят о поставках дополнительных систем ПВО, в частности важны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Нидерланды предоставляли компоненты этих ЗРК Украине и планируют поставить еще, цитирует РБК Брекелманса.

Также министр анонсировал совместную с Украиной разработку и производство дронов. На это собираются выделить 400 миллионов евро.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что российские войска будут уничтожать поступившие на Украину истребители F-16, как и другую западную технику.