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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Нидерланды поставили Украине первую партию F‑16

Источник:
РБК
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Первые истребители F-16, обещанные Украине Нидерландами, поставлены и развернуты, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс во время визита в Харьков

Всего Амстердам должен направить Киеву 24 самолета. Брекелмансн раскрыл, сколько уже есть у Украины, но сказал, что «в ближайшие месяцы, до начала следующего года», в страну прибудут еще F-16.

Украинские власти просят о поставках дополнительных систем ПВО, в частности важны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Нидерланды предоставляли компоненты этих ЗРК Украине и планируют поставить еще, цитирует РБК Брекелманса.

Также министр анонсировал совместную с Украиной разработку и производство дронов. На это собираются выделить 400 миллионов евро.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что российские войска будут уничтожать поступившие на Украину истребители F-16, как и другую западную технику.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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