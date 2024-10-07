Разработан законопроект о штрафах за оскорбление учителей

Госдума рассмотрит законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала в своей колонке на сайте верхней палаты парламента буллинг учителей одной из серьезных угроз для системы образования в России.

За оскорбление учителей граждане могут получить штраф от 5 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей, юрлица — от 200 до 500 тысяч рублей, рассказали «Известиям» во фракции «Справедливая Россия — За правду».

Если оскорбление педагога произойдет в интернете, то штраф для граждан составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что от учителей поступает очень много жалоб. В большинстве случаев закон сейчас встает на сторону учеников и родителей, отметил он.