НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Разработан законопроект о штрафах за оскорбление учителей

Источник:
Sibnet.ru
403 1

Госдума рассмотрит законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала в своей колонке на сайте верхней палаты парламента буллинг учителей одной из серьезных угроз для системы образования в России.

За оскорбление учителей граждане могут получить штраф от 5 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей, юрлица — от 200 до 500 тысяч рублей, рассказали «Известиям» во фракции «Справедливая Россия — За правду».

Если оскорбление педагога произойдет в интернете, то штраф для граждан составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что от учителей поступает очень много жалоб. В большинстве случаев закон сейчас встает на сторону учеников и родителей, отметил он.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Депутат Гурулев потребовал возвращения налога на бездетность
Многодетные семьи получат электронное удостоверение
Госдума ужесточит наказание за фиктивную регистрацию мигрантов
Законопроект о штрафах за опасное вождение прошел первое чтение
смотреть все
Жизнь #Законы #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Обнаженная девушка в Барнауле разукрасила танк
Зеленский объяснил сдачу Угледара
Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
32
Зеленский объяснил сдачу Угледара
29
Ким Чен Ын и спецназ. ФОТО
28
Зеленский заявил об успешном испытании баллистической ракеты
25
Запуск ракет по Израилю сняли на видео с пассажирского самолета