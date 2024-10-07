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Глава «Лемана ПРО» указала на причину импорта гвоздей

Источник:
Sibnet.ru
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Россия импортирует гвозди из-за упадка промышленности в 1990-е годы, с тех пор их выгоднее завозить из Китая, сообщила исполнительный директор «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») Марина Фытова.

«В 1990-х годах, когда промышленность у нас была в упадке, ряд производств закрылись. У части заводов просто морально устарело оборудование. Экономически это было нецелесообразно», — сказала Фытова в интервью РБК.

Директор сети магазинов товаров для строительства и обустройства дома отметила, что всегда удивлялась, что Россия импортирует гвозди, а также ели, сосны, луковицы растений и семена огурцов.

Ассортимент елей и луковичных растений «Лемана ПРО» заместила, но с гвоздями и скобяными изделиями ситуация более сложная, сообщила Фытова.

«Мы проанализировали одну из категорий металлических скобяных изделий и выяснили, что в Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет: сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос», — объяснила она.

Удивление по поводу того, что Россия импортирует даже гвозди, публично выражала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — заявляла Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

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