Назван самый высокооплачиваемый мировой лидер

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг стал самым высокооплачиваемым мировым лидером. Президент США занимает в рейтинге только четвертое место.

Годовая зарплата Вонга эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его лидером среди самых высокооплачиваемых глав государств, подсчитали эксперты Forbes.

На втором месте — президент Швейцарии Виола Амхерд, которая получает примерно 570 тысяч долларов в год. Третье место занял премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе (413 тысяч), четвертое — президент США Джо Байден (400 тысяч в год).

За ними следуют федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канлцер Германии Олаф Шольц.