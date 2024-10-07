НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Назван самый высокооплачиваемый мировой лидер

Источник:
Forbes
646 10

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг стал самым высокооплачиваемым мировым лидером. Президент США занимает в рейтинге только четвертое место.

Годовая зарплата Вонга эквивалентна почти 1,69 миллиона долларов, что делает его лидером среди самых высокооплачиваемых глав государств, подсчитали эксперты Forbes.

На втором месте — президент Швейцарии Виола Амхерд, которая получает примерно 570 тысяч долларов в год. Третье место занял премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе (413 тысяч), четвертое — президент США Джо Байден (400 тысяч в год).

За ними следуют федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канлцер Германии Олаф Шольц.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Терминалы Сбербанка дважды списали деньги
МТС предписали снизить тарифы
Правительство предложило поднять бюджетникам зарплаты
Аналитик оценил вероятность прогноза о долларе по 150 рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Обнаженная девушка в Барнауле разукрасила танк
Зеленский объяснил сдачу Угледара
Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

вооружения нато очень дорогие и по большому счёту бестолковые. конечно же очень жидко обделалась натовская...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

anubis77

Ты снова с больной головы на здоровую перекладываешь У тебя на форуме звание какое? Правильно "МЕГА флудер":)Оно...