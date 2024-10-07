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Василиса стала конкурентом Джокера в кинопрокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» стал лучшей новинкой в прокате в странах СНГ без учета сборов в России и Белоруссии, но еще одна новинка — «Василиса и хранители времени» показала хорошие результаты.

По итогам прошедшего уикенда, «Джокер: Безумие на двоих» собрал в прокате 69 миллионов рублей. У российской новинки «Василиса и хранители времени» в кассе 63,4 миллиона рублей.

При этом кассовые сборы и «Джокера», и «Василисы» не сумели превзойти сборы фильма «Граф Монте-Кристо», который показывают в кино уже третью неделю. За третий уикенд у ленты в кассе 76,8 миллиона рублей.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

вооружения нато очень дорогие и по большому счёту бестолковые. конечно же очень жидко обделалась натовская...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)