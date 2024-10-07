Расширение конфликта на Ближнем Востоке негативно
сказывается на положении Запада в украинском конфликте, заявил президент Сербии
Александар Вучич.
«Ситуация на Украине продолжит все сильнее ухудшаться для
Запада, если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, так как финансовые
вложения в Ближний Восток будут в 10 раз больше, чтобы сохранить и защитить
Израиль», — цитирует ТАСС Вучича.
По его слова, «это облегчит русским возможное продвижение,
что бы об этом ни говорилось». «Знаете, там трудно разговаривать с серьезными
людьми, потому что все превратилось в настроения болельщиков. Все сводится к
"один должен победить, нет, другой должен победить". Я больше не могу
слушать эту глупость», — заявил президент Сербии.
Вучич отметил, что верит в завершение украинского конфликта
в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. «Война на Украине
больше никому в мире не выгодна, абсолютно никому», — заключил он.