Расширение конфликта на Ближнем Востоке негативно сказывается на положении Запада в украинском конфликте, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Ситуация на Украине продолжит все сильнее ухудшаться для Запада, если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, так как финансовые вложения в Ближний Восток будут в 10 раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль», — цитирует ТАСС Вучича.

По его слова, «это облегчит русским возможное продвижение, что бы об этом ни говорилось». «Знаете, там трудно разговаривать с серьезными людьми, потому что все превратилось в настроения болельщиков. Все сводится к "один должен победить, нет, другой должен победить". Я больше не могу слушать эту глупость», — заявил президент Сербии.

Вучич отметил, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. «Война на Украине больше никому в мире не выгодна, абсолютно никому», — заключил он.