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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Вучич заявил о плохих делах Запада на Украине

Источник:
ТАСС
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Расширение конфликта на Ближнем Востоке негативно сказывается на положении Запада в украинском конфликте, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Ситуация на Украине продолжит все сильнее ухудшаться для Запада, если будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, так как финансовые вложения в Ближний Восток будут в 10 раз больше, чтобы сохранить и защитить Израиль», — цитирует ТАСС Вучича.

По его слова, «это облегчит русским возможное продвижение, что бы об этом ни говорилось». «Знаете, там трудно разговаривать с серьезными людьми, потому что все превратилось в настроения болельщиков. Все сводится к "один должен победить, нет, другой должен победить". Я больше не могу слушать эту глупость», — заявил президент Сербии.

Вучич отметил, что верит в завершение украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на предстоящих в США выборах. «Война на Украине больше никому в мире не выгодна, абсолютно никому», — заключил он.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

вооружения нато очень дорогие и по большому счёту бестолковые. конечно же очень жидко обделалась натовская...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)