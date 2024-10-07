Путин проведет день рождения в работе

Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполняется 72 года, проведет день рождения в рабочей обстановке.

«В первой половине закрытые непубличные встречи, вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите Содружества независимых государств», — сообщил о планах Путина журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин последние четыре года также посвящал день рождения работе. В 2022 году российский лидер собрал глав стран СНГ, в 2023 году — дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Президент не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха, рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Бумаги все равно идут, страна все равно живет, где-то морозы, где-то жара <…>, где-то сбои по транспорту, где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы», — отмечал он.