Незаконная пара образовалась в шоу «Звезды в Джунглях»

Третий выпуск шоу «Звезды в Джунглях» дал повод слухам о зарождающемся романе между женатым певцом Натаном и блогером Лерчек (Валерия Чекалина).

В новой серии проекта «Звезды в Джунглях» на испытание за монеты отправили Натана, Игоря Чехова, Лерчек и новую участницу Алану Мамаеву. Им нужно было передавать по цепочке тараканов ртом.

После такого интимного испытания герои сблизились, но особое сближение произошло у Натана и Лерчек, которые в выпуске все время находились вместе и флиртовали. В конце серии Лерчек упала в озеро, а Натан спас ее и носил на руках.

Такое поведение участников не осталось не замеченным. В лагере поползли слухи о зарождающемся романе, несмотря на семейный статут Натана.

По итогам третьего выпуска, на испытание отправили Дарью Блохину и Александра Волохова. Победил Волохов.