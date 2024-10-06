Telegram запустит аналог YouTube в своем мессенджере,
компания объявила конкурс для разработчиков на создание видеохостинга.
«Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с нуля. Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS», — такое сообщение опубликовано в телеграм-канале Telegram Contests.
Сервис должна поддерживать как автоматическое, так и ручное
переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной
способности Сети, говорится в сообщении.
Новый медиаплеер заменит AVPlayer, который сейчас
используется в мессенджере. Окончательная версия не должна вызывать проблемы с
производительностью, нестабильность приложения и воспроизведения мультимедиа,
сказано в сообщении.