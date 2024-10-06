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Telegram запустит аналог YouTube в своем мессенджере

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram запустит аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков на создание видеохостинга.

«Telegram проводит конкурс для разработчиков iOS на создание медиаплеера с нуля. Задача: внедрить медиаплеер с поддержкой потоковой передачи HLS (как для аудио, так и для видео) в Telegram для iOS», — такое сообщение опубликовано в телеграм-канале Telegram Contests.

Сервис должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности Сети, говорится в сообщении.

Новый медиаплеер заменит AVPlayer, который сейчас используется в мессенджере. Окончательная версия не должна вызывать проблемы с производительностью, нестабильность приложения и воспроизведения мультимедиа, сказано в сообщении.

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mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)

anubis77

Ты снова с больной головы на здоровую перекладываешь У тебя на форуме звание какое? Правильно "МЕГА флудер":)Оно...

GammiPluh

ты уже легенда среди старожилов

Uynachalnica

Ничего личного! Просто замечательный работник!