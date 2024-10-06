Трамп заявил о превращении США в посмешище для всего мира

Соедиенные Штаты стали посмешищем для всего мира, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на митинге в Батлере, где в июле на него было совершено покушение.

«Весь мир нас уважал. Они нас уважали. Они уважали нас больше, чем когда-либо, а теперь они смеются над нами», — цитируют «Известия» Трампа.

По его словам, США не могут позволять всему миру смеяться над собой, а также подчеркнул, что нация заслуживает правительство, которое уважает и защищает своих граждан, их достоинство и свободу.

Тема потери уважения США в мире во время президентства Джо Байдена является одной из основных в предвыборной кампании Трампа. В начале августа он заявил, что «группа людей» у власти подвергает США опасности, потому, что Россия и Китай больше не уважают Америку.

В мае Трамп сказал, что при действующем американском лидере Джо Байдене страна лишилась уважения — американцев больше не уважают, и это положение можно считать низшим уровнем за всю историю.