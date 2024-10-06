Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в Кемеровском государственном цирке, упав с высоты шесть метров, сообщил народный артист России Эдгард Запашный.

«Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шесть метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук. В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей», — написал Запашный в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на шоу «Тигры на земле и в воздухе», с которым династийный цирк Ярослава Запашного выступает в Кемеровском цирке с 14 сентября по 13 октября.

Во время выступления воздушных гимнастов на ремнях Валерия, выполняя сложнейший трюк, не смогла удержаться и сорвалась вниз.

Позднее Запашную посетил в палате ее брат Ярослав. По его словам, она вскоре сможет вернуться к выступлениям.