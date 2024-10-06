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Депутат Госдумы объяснил феномен предсказаний Жириновского

Источник:
ТАСС
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Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского его опытом и тем, что политик не боялся их давать

«Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — сказал ТАСС Федоров, который много лет проработал в Госдуме с Жириновским.

Он отметил, что и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в свое время, и сам он, например, предупреждали о грядущем конфликте с Украиной.

«Это было 35 лет назад. Просто потому, что это очевидно было для любого опытного, понимающего человека. Например, он был юристом. А все юристы знают, что любое нарушение закона - это всегда конфликт, а между государствами это война, — пояснил Федоров.  

По его словам, Жириновский был человеком подготовленным, и поэтому он об этом говорил. «В чем была разница? Он мог об этом говорить. А другие люди, которые были рядом с ним и это понимали, не могли об этом говорить», — добавил депутат.

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