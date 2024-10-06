Депутат Госдумы объяснил феномен предсказаний Жириновского

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил успешность
прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского его опытом и тем, что политик не
боялся их давать
«Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь
наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — сказал ТАСС
Федоров, который много лет проработал в Госдуме с Жириновским.
Он отметил, что и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий
Собчак в свое время, и сам он, например, предупреждали о грядущем конфликте с
Украиной.
«Это было 35 лет назад. Просто потому, что это очевидно было
для любого опытного, понимающего человека. Например, он был юристом. А все
юристы знают, что любое нарушение закона - это всегда конфликт, а между
государствами это война, — пояснил Федоров.
По его словам, Жириновский был человеком подготовленным, и
поэтому он об этом говорил. «В чем была разница? Он мог об этом говорить. А
другие люди, которые были рядом с ним и это понимали, не могли об этом говорить»,
— добавил депутат.