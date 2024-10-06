Сборная Пакистана по футболу отказалась от матча с Россией

Сборная Пакистана по футболу отказалась провести товарищеский матч с российской в октябре. В РФС возмутились этим решением.

«Все расходы на матч, который изначально предлагалось провести 11 октября в России, должен был взять на себя Российский футбольный союз (РФС). Но Федерация футбола Пакистана (PFF) отказалась, сославшись на недостаточность времени на подготовку», — сообщил пакистанский телеканал Geo News со ссылкой на источники.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на отказ Пакистана проводить матч с Россией.

«РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Митрофанова.