СМИ узнали о давлении Запада на Киев для начала переговоров

Западные страны все активней давят на Украину для начала
переговоров с Россией и окончания военного конфликта с Россией, пишет испанское
издание El Pais со ссылкой на источники.
Запад не поддержал агрессивный «план победы» президента Украины
Владимир Зеленского, представленный им накануне в Соединенных Штатах. Позиция западных
партнеров Киева изменилась: они все чаще говорят о «прагматическом решении
войны», заявил директор украинского аналитического центра «Новая геополитика»
Михаил Самусь.
El Pais отмечает, что снижение поддержки Зеленского во время
его поездки в США подтверждает смену их отношения. Высказывания партнеров
Украины в сентябре этого года указывают лишь на то, что мирные переговоры
должны состояться как можно скорее, говорится в статье.
При этом официальная позиция западных государств по-прежнему
заключается в том, что Вооруженные силы Украины должны продолжать сражаться.