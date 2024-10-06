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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ узнали о давлении Запада на Киев для начала переговоров

Источник:
El Pais
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Западные страны все активней давят на Украину для начала переговоров с Россией и окончания военного конфликта с Россией, пишет испанское издание El Pais со ссылкой на источники.

Запад не поддержал агрессивный «план победы» президента Украины Владимир Зеленского, представленный им накануне в Соединенных Штатах. Позиция западных партнеров Киева изменилась: они все чаще говорят о «прагматическом решении войны», заявил директор украинского аналитического центра «Новая геополитика» Михаил Самусь.  

El Pais отмечает, что снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения. Высказывания партнеров Украины в сентябре этого года указывают лишь на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее, говорится в статье.

При этом официальная позиция западных государств по-прежнему заключается в том, что Вооруженные силы Украины должны продолжать сражаться.

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Тема: Военная операция на Украине
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