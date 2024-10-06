Представительница Чувашии 18-летняя Валентина Алексеева завоевала титул «Мисс Россия — 2024».

Корона, выполненная по мотивам диадемы супруги Николая II императрицы Александры Федоровны, перешла к Алексеевой от «Мисс Россия — 2023» Маргариты Голубевой.

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева Фото: © кадр из трансляции конкурса «Мисс Россия — 2024» в соцсети «ВКонтакте»

Новая мисс получила денежный приз в размере миллиона рублей, а также возможность принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в Мексике в ноябре.

Алексеева учится в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». В анкете на сайте конкурса она говорила, что ее мечта — стать врачом, чтобы помогать людям и быть полезной обществу.

Титул «Вторая вице-мисс Россия — 2024» достался 20-летней Ульяне Евдокимовой из Санкт-Петербурга.

«Вторая вице-мисс Россия — 2024» Ульяна Евдокимова Фото: © кадр из трансляции конкурса «Мисс Россия — 2024» в соцсети «ВКонтакте»

Девушка учится Миланского университета по специальности «Реклама, маркетинг и PR в фэшн-индустрии» и мечтает сделать Санкт-Петербург столицей мировой моды. Имеет звание мастера спорта по синхронному плаванию.

«Первой вице-мисс Россия — 2024» стала 22-летняя Ирина Миронова из Тольятти. Она окончила Московский колледж Плеханова по специальности «Банковское дело». У девушки есть контракт с модельным агентством.

«Первая вице-мисс Россия — 2024» Ирина Миронова Фото: © кадр из трансляции конкурса «Мисс Россия — 2024» в соцсети «ВКонтакте»

Миронова увлекается воздушной гимнастикой, танцами, горными лыжами, серфингом, катанием на гидроцикле.

Заявку на конкурс «Мисс Россия» в этом году подавали 85 тысяч девушек. Финал прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village». В жюри вошли народный артист РФ Дмитрий Маликов, певица Юлиана Караулова, композитор Владимир Матецкий, дизайнер Игорь Чапурин, генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, стилист Игорь Кимяшов.