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Украина призвала «перенести войну в Белоруссию»

Источник:
Sibnet.ru
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Украина должна «перенести войну» на территорию Белоруссии, заявил депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда.

«Важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие», — цитирует депутата «Страна.ua».

Украинский политик отметил, что для официального Киева вторжение станет хорошим шансом «ударить под дых» Москве, так как на территории Белоруссии Россия максимально слаба и уязвима

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее неоднократно призывал готовиться к возможному конфликту. В сентябре он заявил, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны.

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Политика #Мир
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