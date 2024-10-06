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Ростелеком повысил скорость загрузки видео

Источник:
Sibnet.ru
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Абонентам Ростелекома ускорили загрузку контента VK Видео. Для этого специалисты Ростелекома и VK установили более сотни кэш-серверов, сообщает пресс-служба компании.

Узлы CDN-сети VK распределены по ключевым узлам сети Ростелекома по всей стране, что позволяет равномерно распределять нагрузку и обеспечивать быструю доставку контента даже в часы пиковых нагрузок.

Это позволило сократить на 20% задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента. Видео загружается напрямую с CDN-серверов, находящихся в сети Ростелекома, минуя удаленные дата-центры.

Вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталия Крючкова отметила, что сотрудничество с VK позволит абонентам с комфортом смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку и обмениваться файлами за доли секунд.

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