Хакеры взломали роутеры для невероятной DDoS-атаки

Cloudflare успешно отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку мощностью 3,8 терабит в секунду, сообщается в блоге компании.

Несмотря на отражение атаки, пострадали компании из разных секторов экономики, их сайты были недоступны. Отмечается, что хакеры применили распределенную атаку, которая охватывала всю доступную пропускную способность сайта и выводила его из строя.

Злоумышленники использовали различные скомпрометированные устройства, включая камеры наблюдения и маршрутизаторы ASUS, объединенные в глобальную сеть. Предполагается, что в атаках участвовали устройства из России, США, Бразилии, Вьетнама, Испании.

Предыдущая самая интенсивная DDoS-атака с аналогичной технологией была зафиксирована в 2021 году. Она была нацелена на интернет-ресурсы Microsoft. Тогда ее мощность достигала 3,47 Тбит/с.