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Хакеры взломали роутеры для невероятной DDoS-атаки

Источник:
Sibnet.ru
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Cloudflare успешно отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку мощностью 3,8 терабит в секунду, сообщается в блоге компании.

Несмотря на отражение атаки, пострадали компании из разных секторов экономики, их сайты были недоступны. Отмечается, что хакеры применили распределенную атаку, которая охватывала всю доступную пропускную способность сайта и выводила его из строя.

Злоумышленники использовали различные скомпрометированные устройства, включая камеры наблюдения и маршрутизаторы ASUS, объединенные в глобальную сеть. Предполагается, что в атаках участвовали устройства из России, США, Бразилии, Вьетнама, Испании.

Предыдущая самая интенсивная DDoS-атака с аналогичной технологией была зафиксирована в 2021 году. Она была нацелена на интернет-ресурсы Microsoft. Тогда ее мощность достигала 3,47 Тбит/с.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ваши поросячья визги это зрелище конечно просто позорище масштабов феерических.нужно было думать в 2014...

Uynachalnica

Не, ну а чо, с депутатской то зарплаты можно хорошие налоги платить.

corrector

Зачем тогда в Курскую обл полезли, если пятачков на фронте не хватает ? а, еще и мозгов не...

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)