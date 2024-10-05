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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО создаст 49 боевых бригад против России

Источник:
Sibnet.ru
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НАТО дополнительно сформирует 49 боеспособных бригад примерно по 5 тысяч солдат в каждой. Таким образом, их общее число дойдет до 131, следует из обнародованных планов блока.

Соответствующие «минимальные требования к возможностям» военного альянса весной представили главнокомандующий силами блока в Европе, американский генерал Кристофер Каволи и верховный главнокомандующий союзными войсками по трансформации Пьер Вандье.

Для управления и поддержки этих войск число боевых корпусов нужно увеличить с шести до пятнадцати, а штаб-квартир дивизий — с 24 до 38. Кроме того, альянс планирует в пять раз повысить количество подразделений ПВО — с 293 до 1467, передает Welt.

Необходимость наращивания военной мощи НАТО объясняет угрозой, якобы исходящей от России. В последние месяцы некоторые западные политики заявляли о возможности конфликта НАТО и Москвы после окончания боевых действий на Украине.

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Топ комментариев

mosquito__2010

ваши поросячья визги это зрелище конечно просто позорище масштабов феерических.нужно было думать в 2014...

Uynachalnica

Не, ну а чо, с депутатской то зарплаты можно хорошие налоги платить.

corrector

Зачем тогда в Курскую обл полезли, если пятачков на фронте не хватает ? а, еще и мозгов не...

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)