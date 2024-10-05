Основательница Wildberries сменила фамилию

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию на девичью — Ким.

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию свидетельства о перемене фамилии. «Ким — теперь и официально», — подписала она прикрепленный снимок.

Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию Фото : © t.me/kimtatyana2024

Решение сменить фамилию основательница Wildberries публично озвучила 23 сентября, спустя пять дней после конфликта со стрельбой возле офиса Wildberries в центре Москвы. Тогда погибли двое охранников офиса, еще семь человек были ранены.

Представители Wildberries заявили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука — сооснователя маркетплейса и мужа Ким, с которым она разводится. Сам Бакальчук обвинения отверг.

Бакальчук выступает против объединения Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. В июле компании зарегистрировали совместное предприятие, гендиректором которого указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Ранее Бакальчука поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив о «рейдерском захвате» маркетплейса Робертом Мирзояном и его братом Леваном.