Российский двойник Ди Каприо ушел на СВО

Житель Подольска Роман Бурцев, которого СМИ называют русским двойником актера Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны.

До этого Бурцев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свою фотографию в военной форме и с автоматом без каких-либо уточнений.

«19 сентября подписал контракт. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — цитирует 41-летнего россиянина «Газета.Ru».

Бурцев приобрел известность в 2016 году. Из-за сходства с американским актером его приглашали на телевидение, с ним заключили рекламный контракт. Однако после начала пандемии коронавируса его популярность резко снизилась.