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Российский двойник Ди Каприо ушел на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Подольска Роман Бурцев, которого СМИ называют русским двойником актера Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны.

До этого Бурцев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свою фотографию в военной форме и с автоматом без каких-либо уточнений.

Роман Бурцев
Роман Бурцев
Фото: © vk.com/id22836284

«19 сентября подписал контракт. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — цитирует 41-летнего россиянина «Газета.Ru».

Бурцев приобрел известность в 2016 году. Из-за сходства с американским актером его приглашали на телевидение, с ним заключили рекламный контракт. Однако после начала пандемии коронавируса его популярность резко снизилась.

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Жизнь #О людях #Армия
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mosquito__2010

ваши поросячья визги это зрелище конечно просто позорище масштабов феерических.нужно было думать в 2014...

Uynachalnica

Не, ну а чо, с депутатской то зарплаты можно хорошие налоги платить.

corrector

Зачем тогда в Курскую обл полезли, если пятачков на фронте не хватает ? а, еще и мозгов не...

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)