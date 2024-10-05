НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Раскрыты детали мирной сделки по Украине

Источник:
Sibnet.ru
235 0

Основой будущих мирных переговоров для окончания конфликта на Украине станут гарантии безопасности для Киева в обмен на контроль России над новыми территориям.

Решение якобы уже согласовано официальными лицами и будет выглядеть как молчаливое согласие западных стран на то, что присоединенные к России территории более не являются предметом военного спора, пишет британское издание Financial Times.

Другим условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных войск и ядерного оружия на постоянной основе, если не будет существовать угрозы вторжения.

Показательно, что на днях бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что киевские власти будут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Россией.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Новый премьер Японии выступил за мирный договор с Россией
СМИ узнали о проблемах со здоровьем у Трампа
Посол России сообщил об угрозах расправой в США
Ким Чен Ын и спецназ. ФОТО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана
Обнаженная девушка в Барнауле разукрасила танк
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
42
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
35
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
32
Зеленский объяснил сдачу Угледара
29
Ким Чен Ын и спецназ. ФОТО
28
Зеленский заявил об успешном испытании баллистической ракеты