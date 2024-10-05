Основой будущих мирных переговоров для окончания конфликта на Украине станут гарантии безопасности для Киева в обмен на контроль России над новыми территориям.

Решение якобы уже согласовано официальными лицами и будет выглядеть как молчаливое согласие западных стран на то, что присоединенные к России территории более не являются предметом военного спора, пишет британское издание Financial Times.

Другим условием мирной сделки должны стать обязательства Украины воздержаться от размещения иностранных войск и ядерного оружия на постоянной основе, если не будет существовать угрозы вторжения.

Показательно, что на днях бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что киевские власти будут вынужденно отказаться от территорий, которые они утратили в результате конфликта с Россией.