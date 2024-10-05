Опубликованы правила регистрации блогеров в реестре Роскомнадзора

Минцифры и Роскомнадзор подготовили правила верификации владельцев каналов и страниц в соцсетях с числом подписчиков более 10 тысяч. Проекты правил опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов и вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

Паблики и каналы в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков после верификации будут включаться Роскомнадзором в перечень публичных страниц с аудиторией больше 10 тысяч пользователей.

Владельцы таких ресурсов будут самостоятельно предоставлять минимальный объем базовых сведений о себе и своем канале, включая контактные данные, через портал «Госуслуг», либо через сайт Роскомнадзора или с помощью чат-бота в социальной сети.

При включении паблика в перечень Роскомнадзор соцсеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне.

Каналы, прошедшие верификацию, смогут размещать рекламу и принимать пожертвования. Без включения в список канал не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты, и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах.

Ведомства рассчитывают, что изменения помогут защитить владельцев популярных пабликов и каналов от двойников, верифицированных авторов — от похищения страниц, а граждан — от участия в мошеннических схемах и финансирования сомнительных каналов.

Также пользователи будут иметь возможность убедиться в том, что они имеют дело с верифицированным источником информации. Вся информация в перечне будет храниться в зашифрованном виде без опубликования.