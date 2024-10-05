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Россия потеряла ударный беспилотник С-70 «Охотник»

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России потеряли в зоне специальной военной операции новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник», сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Под Константиновкой потерян наш новейший тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник". Видео очевидцев говорят, что это, скорее всего, так — силуэт падающей машины очень похож на силуэт этого дрона», — написал Коц в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего. «Возможно, произошло нарушение канала связи, и С-70 стал неуправляемым», — уточнил военкор.

Телеграм-канал «Два майора» подтвердил данную информацию. Отмечается, что С-70 вышел из зоны боевого дежурства, его сбил сопровождающий истребитель, чтобы исключить риски увода боевой машины к неприятелю.

Беспилотник С-70 «Охотник» совершил первый полет в 2019 году. В июне 2023 года стало известно о первом применении дрона по позициям Вооруженных сил Украины в Сумской области.

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