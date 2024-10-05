Видео Shorts в YouTube станут втрое длиннее

Формат Shorts на платформе YouTube теперь позволяет создавать ролики длиной 3 минуты, соответствующая информация появилась в официальном блоге Google.

До текущего момента длительность таких видео была ограничена 60 секундами, но с 15 октября можно будет добавлять втрое более долгие ролики. Разработчики отметили, что увеличение продолжительности — самый частый запрос создателей контента.

YouTube также анонсировал функцию шаблонов, которая позволяет авторам повторно использовать формат других коротких видео. Пользователи смогут сопоставлять свои клипы с трендами, взятыми из других видео.

Одновременно видеохостинг добавит функцию «Показывать меньше Shorts», которая позволит на время сократить их число в ленте.