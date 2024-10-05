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Кадыров отправил на СВО «джихад‑машины»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил первые джихад-машины в зону СВО. Партия состоит из ста автомобилей.

Непосредственно распределением автомобилей займется «Народный фронт», пишет ТАСС. При разработке машин учитывались как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой.

«За короткий срок мы смогли наладить серийное производство "джихад-машин". Мне приятно, что и мои предложения на разных этапах были учтены», — отметил Кадыров.

Автомобили проектировали на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Разработкой конструкторской документации занимался МГТУ, испытаниями — Российский университет спецназа в Гудермесе.

Автомобили собраны в «Чеченавто» при поддержке министерства промышленности и торговли РФ. Планируется, что всего до конца года будет выпущено еще 386 единиц «джихад-машин».

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