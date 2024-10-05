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Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Источник:
РБК
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Российский нападающий Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ.

С учетом текущего сезона капитан «Вашингтона» заработал за карьеру 149,2 миллиона долларов. В прошлом сезоне лидером в списке самых высокооплачиваемых являлся канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого было 141,3 миллиона долларов.

При этом Овечкин в нынешнем сезоне заработает 11 миллионов долларов, тогда как капитан «Питтсбурга» — 3 миллиона долларов. Соглашение с российским нападающим действует еще два года.

С пятого на третье место в списке самых высокооплачиваемых поднялся Евгений Малкин — 132,3 миллиона долларов. В текущем сезоне российский форвард «Питтсбурга» заработает 5,6 миллиона долларов. Больше россиян в топ-20 по общему заработку нет.

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