Приложения Kaspersky удалили из магазина Google Play

Google удалила антивирусные приложения Kaspersky для защиты устройств на Android из магазина Google Play в США и других регионах мира, а также отключила учетные записи разработчиков российской компании.

«Загрузки и обновления продуктов Kaspersky временно недоступны в магазине Google Play. Kaspersky в настоящее время изучает обстоятельства проблемы и изучает возможные решения», — сообщает «Лаборатория Касперского».

Компания посоветовала пользователям устанавливать решения «Лаборатории Касперского» из альтернативных магазинов приложений, включая Galaxy Store, Huawei AppGallery и Xiaomi GetApps. Также можно загрузит установочные файлы apk с сайта Kaspersky.

16 июля 2024 года «Лаборатория Касперского» объявила об уходе с рынка США и предоставлении бесплатного программного обеспечения для безопасности на срок шесть месяцев для пользователей из этой страны в рамках прощального подарка.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило продажу и распространение продуктов «Лаборатории Касперского» в США, включая обновления, начиная с 29 сентября.