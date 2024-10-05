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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные одним ударом комплекса «Искандер-М» уничтожили 12 боевых бронированных машин вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщает Минобороны в официальном телеграм-канале.

Из опубликованного видео удара следует, что воздушная разведка группировки войск «Север» зафиксировала въезд в лесополосу тактической группы одного из батальонов 47-й бригады ВСУ. После этого по координатам был нанесен ракетный удар.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожено 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Обстрелы Сумской области ведутся на фоне операции ВСУ в Курской области. Из украинского региона туда перебрасываются подкрепления. Минобороны РФ уничтожает резервы упреждающими ударами.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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