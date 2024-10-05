Российский Т-80БВМ штурмовал Угледар без снарядов

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, однако продолжил бой, сообщило Минобороны.

Один из экипажей танка из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам, отметило ведомство. Однако в ходе штурма экипажу не хватило боекомплекта.

Несмотря на отсутствие снарядов, экипаж Т-80БВМ не стал выходить из боя, рассказал водитель-механик танка Т-80 с позывным «Бурый». После этого российскую машину атаковал солдат ВСУ с ручным противотанковым гранатометом.

Т-80БВМ получил повреждения, но продолжил поддерживать наступательные действия российской пехоты. 3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли Угледар под контроль.