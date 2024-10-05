НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский Т-80БВМ штурмовал Угледар без снарядов

Источник:
Sibnet.ru
547 13

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» во время штурма Угледара израсходовал свой боезапас, однако продолжил бой, сообщило Минобороны.

Один из экипажей танка из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам, отметило ведомство. Однако в ходе штурма экипажу не хватило боекомплекта.

Несмотря на отсутствие снарядов, экипаж Т-80БВМ не стал выходить из боя, рассказал водитель-механик танка Т-80 с позывным «Бурый». После этого российскую машину атаковал солдат ВСУ с ручным противотанковым гранатометом.

Т-80БВМ получил повреждения, но продолжил поддерживать наступательные действия российской пехоты. 3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли Угледар под контроль.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
Подтверждено ранение бывшего главкома ВСУ на фронте
Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов
Кремль назвал игрой с огнем попытки Украины атаковать Курскую АЭС
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выпущена бесплатная Windows 11
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
Обсуждение (13)
Картина дня
Ракета «Искандер» уничтожила 12 бронемашин ВСУ. ВИДЕО
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Российский Т-80БВМ штурмовал Угледар без снарядов
Терминалы Сбербанка дважды списали деньги
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
60
Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана
42
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
39
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
31
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
31
Зеленский объяснил сдачу Угледара