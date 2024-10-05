Фильм, где на съемках убили оператора, покажут в ноябре

Фильм «Раст» («Ржавчина»), на съемках которого погибла оператор Галина Хатчинс, покажут на польском кинофестивале Camerimage в ноябре.

«Раст» — предстоящий американский фильм режиссера Джоэла Соузы в жанре вестерна. Действие развивается в 1880-е годы. Главный герой Харланд Раст — преступник, за голову которого назначена награда.

Раст отправляется в Канзас, чтобы спасти своего тринадцатилетнего внука Лукаса от смертной казни. Вместе два беглеца вынуждены скрываться от легендарного маршала США Вуда Хелма и охотника за головами Фентона «Проповедника» Лэнга.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Алек Болдуин, также в картине снялись Трэвис Фиммел, Патрик Скотт Макдермотт, Фрэнсис Фишер и Джош Хопкинс.

Съемки фильма затянулись из-за несчастного случая. В октябре 2021 года производство фильма было приостановлено из-за инцидента, в котором погибла оператор Галина Хатчинс.

На фестивале, где впервые покажут картину, состоится дискуссия с участием режиссера Джоэла Соузы и оператора Бьянки Клайн. Они будут обсуждать трагические события, связанные с лентой, безопасность на съемочной площадке и роль женщин в кинематографе.

Что случилось на съемках

Во время съемок актер Алек Болдуин совершил выстрел из оружия, используемого в кадре, в результате чего ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза.

Хатчинс экстренно доставили на вертолете в госпиталь Университета Нью-Мексико в Альбукерке, где она в итоге скончалась. Джоэла Соузу госпитализировали «в критическом состоянии», но она выжила.

Алек Болдуин дал показания полиции и поначалу был отпущен. Но после двухлетнего расследования актеру все же предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.