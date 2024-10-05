Фото: © кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел в прокат. Картина стала второй частью «Джокера» от режиссера Тодда Филлипса.

Поскольку официального проката «Джокера 2» в России не будет, то мировая дата релиза фильма говорит о скором выходе «пиратской» версии картины.

В фильме «Джокер: Безумие на двоих» продолжится история Артура Флека, кторый после событий в первой фильме оказывается на принудительном лечении в больнице Аркхем. Именно там несостоявшийся комик встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн.

Артура Флека вновь играет Хоакин Феникс, а роль Харли Квинн досталась певице и актрисе Леди Гаге. Она же стала автором и исполнителем песен, звучащих в фильме.

Предположительно, в российский неофициальный прокат фильм «Джокер: Безумие на двоих» в хорошем качестве выйдет через две недели после мировой премьеры.