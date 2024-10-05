НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Фото: © кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» вышел в прокат. Картина стала второй частью «Джокера» от режиссера Тодда Филлипса.

Поскольку официального проката «Джокера 2» в России не будет, то мировая дата релиза фильма говорит о скором выходе «пиратской» версии картины.

В фильме «Джокер: Безумие на двоих» продолжится история Артура Флека, кторый после событий в первой фильме оказывается на принудительном лечении в больнице Аркхем. Именно там несостоявшийся комик встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн.

Артура Флека вновь играет Хоакин Феникс, а роль Харли Квинн досталась певице и актрисе Леди Гаге. Она же стала автором и исполнителем песен, звучащих в фильме.

Предположительно, в российский неофициальный прокат фильм «Джокер: Безумие на двоих» в хорошем качестве выйдет через две недели после мировой премьеры.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Стало известно, кто сыграет нового Серкана Болата
Фильм Лунгина «Василиса и хранители времени» вышел в прокат
Новый Серкан Болат появится в сериале «Постучись в мою дверь»
ТНТ снимет комедию «Мэр поневоле» с Яной Кошкиной в главной роли
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выпущена бесплатная Windows 11
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Топ комментариев

Nosferatu_25

Зато нынешний президент у них прям бодрячком

saxat

Это называется сжимается очко и начинаете искать причину. Нужно было в 22 ом году думать.

anubis77

Это констатация факта. Пафос был у вашей братии в начале этого, "ВЕСЬ МИР С НАМИ!!!!!", "ЭКОНОМИКА В...

Asd10

Ник как ник. У нас вон и вовсе Уй начальники бывают. Почему ты решил, что обладатель ника русскоязычный?