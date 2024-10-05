Шестилетняя малышка развернула «Катюшей» все жюри «Голоса. Дети»

Шестилетняя Екатерина Якимова выступила на слепых прослушиваниях проекта «Голос. Дети 11» и покорила всех наставников.

Якимова выбрала для слепых прослушиваний песню «Катюша». Девочка призналась, что перед выступлением очень волновалась, но ей удалось развернуть всех членов жюри.

Первым повернулся с амый опытный наставник — Дима Билан. Затем развернулись Юлианна Караулова и Jony. Наставники умилились малышке и начали наперебой ей делать комплименты.

Наставники спросили у шестилетней малышки, является ли участие в «Голосе» ее мечтой. Но ребенок ответила, что на проект ее отправила мама.

Когда пришлось делать выбор, Якимова не колебалась. Она уверенно выбрала команду Билана, объяснив это тем, что он повернулся первым.