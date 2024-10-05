НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шестилетняя малышка развернула «Катюшей» все жюри «Голоса. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Екатерина Якимова в проекте «Голос. Дети 11»
Екатерина Якимова в проекте «Голос. Дети 11»
Фото: © кадр из проекта «Голос. Дети 11»

Шестилетняя Екатерина Якимова выступила на слепых прослушиваниях проекта «Голос. Дети 11» и покорила всех наставников.

Якимова выбрала для слепых прослушиваний песню «Катюша». Девочка призналась, что перед выступлением очень волновалась, но ей удалось развернуть всех членов жюри.

Первым повернулся с амый опытный наставник — Дима Билан. Затем развернулись Юлианна Караулова и Jony. Наставники умилились малышке и начали наперебой ей делать комплименты.

Наставники спросили у шестилетней малышки, является ли участие в «Голосе» ее мечтой. Но ребенок ответила, что на проект ее отправила мама.

Когда пришлось делать выбор, Якимова не колебалась. Она уверенно выбрала команду Билана, объяснив это тем, что он повернулся первым.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Асти и Киркорова вернули в фильм «Иван Васильевич меняет все»
Новая участница реалити «Первые на деревне» устроила скандал
Кто прошел в полуфинал шоу «Экстрасенсы. Реванш» в третьем выпуске
Харламов опроверг закрытие Comedy Club
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выпущена бесплатная Windows 11
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Терминалы Сбербанка дважды списали деньги
Подтверждено ранение бывшего главкома ВСУ на фронте
Правительство одобрило введение повторных штрафов за езду без ОСАГО
Самое обсуждаемое
60
Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана
42
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
37
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
31
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
28
Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов