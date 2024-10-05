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Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России

Источник:
Sibnet.ru
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Адама Кадырова внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника службы безопасности главы российского региона.

Об этом объявили во время турнира по ММА в Грозном АСА 180, прямой эфир вел «Матч ТВ». Кадыров-младший установил «рекорд» в возрасте 16 лет и один день. Рекордсмен — сын чеченского лидера Рамзана Кадырова.

«Рекорд, сертификат о котором я держу в руках, установлен не сегодня, но, тем не менее, мы ждали подходящего момента», — отметил ведущий во время вручения сертификата.

Адам Кадыров в ноябре 2023 года вступил в должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. С апреля этого года он также является куратором Российского университета спецназа.

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Политика #Россия
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