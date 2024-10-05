Терминалы Сбербанка дважды списали деньги

Пользователи карт различных банков столкнулись с повторным списанием денег при оплате покупок в терминалах Сбербанка.

Ошибочные списания произошли только по картам платежной системы Visa, передает РБК. Платежная компания ушла из России в 2022 году, однако ее карты продолжают работать внутри страны через Национальную систему платежных карт.

Как отмечает издание, Национальная система платежных карт накануне разослала банкам письмо, в котором предупредила об инциденте. Известно, что Сбербанк обслуживает около 2 миллионов POS-терминалов, это крупнейшая сеть в России.

Повторные списания касаются также банков, подтверждающих платеж несколько раз в день. Если кредитная организация обрабатывает их раз в день, она может успеть отловить ошибку и заранее отменить ошибочную транзакцию.

Отмечается, что сейчас банки занимаются перепроверкой операций по картам и возвращением ошибочно списанных денег. Данная процедура может продлиться несколько дней.