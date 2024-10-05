Стая бродячих собак атаковала школьников в Иркутской области

Стая бродячих собак напала на троих несовершеннолетних в городе Бодайбо Иркутской области. Псы атаковали двух девочек и мальчика, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 4 октября во дворах жилых домов по улице Урицкого, отмечается в сообщении. Две девочки шести и 15 лет и 12-летний мальчик шли утром в школу, когда на них набросились агрессивные псы.

В итоге несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура.

Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению местными органами власти законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних.