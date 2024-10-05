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Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

Источник:
Sibnet.ru
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Средняя стоимость нового авто в России в сентябре составила 3,56 миллиона рублей. По сравнению с августом она уменьшилась на 2,3%, следует из данных «Авто.ру Оценка».

В среднем за год средняя стоимость сократилась на 286 тысяч рублей. Лидером по снижению цены стал кроссовер Hyundai Santa Fe, который стал дешевле на 6%, его цена теперь составляет 6 миллионов рублей, пишут «Известия».

Hongqi HS5, подорожавшая на 5% в августе, вернулась к стоимости в 4,41 миллиона рублей. В пятерку авто, цены на которые больше всего упали, также вошли Jetta VS5 (3,8%; 2,9 миллиона рублей), FAW Bestune T77 (3,3%; 2,81 миллиона рублей) и Omoda C5 (2,5%; 2,77 миллиона рублей).

Больше всех выросли в цене Haval F7 (до 3,2 миллиона рублей) и Lixiang L9 (до 8,75 миллиона рублей). В среднем они прибавили 6%. Также дороже стали кроссовер Kia Sportage (+4%; до 4,21 миллиона рублей), электрокар Zeekr 001 (+3,4%; 6,84 миллиона рублей).

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