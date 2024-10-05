Telegram назвал причину недавних сбоев

Telegram испытывал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке, сообщается в официальном телеграм-канале мессенджера.

«За последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и затруднениями с доступом к медиафайлам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря усилиям сотрудников технической поддержки, работу мессенджера в большинстве стран мира удалось восстановить. Представители Telegram принесли извинения за временные неудобства.

Масштабные сбои в работе Telegram были зафиксированы 1 и 2 октября. Пользователи не могли отправлять сообщения, не обновлялась информация в телеграм-каналах. При этом 1 октября Иран атаковал Израиль, выпустив около 500 ракет.