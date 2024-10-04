Подтверждено ранение бывшего главкома ВСУ на фронте

Валерий Залужный в должности главкома ВСУ в 2023 году действительно получил тяжелое ранение при ударе по командному пункту на запорожском направлении.

Об этом сообщил украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, Залужный попал под удар российского артиллерийского снаряда, причем прилет был зафиксирован сразу после звонка чиновника из офиса президента Украины, передает издание «Страна.ua».

«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле. Спасло только то, что помещение было хорошо укреплено», — сказал генерал.

Ранее официальный Киев не подтверждал ранение Залужного. РИА Новости в мае прошлого года написало, что главком ВСУ получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном.

В госпитале Залужному сделали несколько тяжелых хирургических операций, которые включали трепанацию черепа. Главком около двух месяцев отсутствовал в информационном поле, при этом Минобороны Украины заверяло, что сообщения о его ранении ложные.

В феврале 2024 года Залужного сняли с должности главкома ВСУ. В мае он был уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья, после чего его назначили послом Украины в Великобритании.