НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подтверждено ранение бывшего главкома ВСУ на фронте

Источник:
Sibnet.ru
306 2

Валерий Залужный в должности главкома ВСУ в 2023 году действительно получил тяжелое ранение при ударе по командному пункту на запорожском направлении.

Об этом сообщил украинский генерал Сергей Кривонос. По его словам, Залужный попал под удар российского артиллерийского снаряда, причем прилет был зафиксирован сразу после звонка чиновника из офиса президента Украины, передает издание «Страна.ua».

«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу и через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. И Залужный получил дырку в теле. Спасло только то, что помещение было хорошо укреплено», — сказал генерал.

Ранее официальный Киев не подтверждал ранение Залужного. РИА Новости в мае прошлого года написало, что главком ВСУ получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном.

В госпитале Залужному сделали несколько тяжелых хирургических операций, которые включали трепанацию черепа. Главком около двух месяцев отсутствовал в информационном поле, при этом Минобороны Украины заверяло, что сообщения о его ранении ложные.

В феврале 2024 года Залужного сняли с должности главкома ВСУ. В мае он был уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья, после чего его назначили послом Украины в Великобритании.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов
Кремль назвал игрой с огнем попытки Украины атаковать Курскую АЭС
Бортников назвал число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ
Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выпущена бесплатная Windows 11
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Подтверждено ранение бывшего главкома ВСУ на фронте
Правительство одобрило введение повторных штрафов за езду без ОСАГО
Кремль назвал игрой с огнем попытки Украины атаковать Курскую АЭС
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Nosferatu_25

Зато нынешний президент у них прям бодрячком

saxat

Это называется сжимается очко и начинаете искать причину. Нужно было в 22 ом году думать.

anubis77

Это констатация факта. Пафос был у вашей братии в начале этого, "ВЕСЬ МИР С НАМИ!!!!!", "ЭКОНОМИКА В...

mosquito__2010

"Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию" - эта самоубийственная авантюра...