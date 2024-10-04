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Женщина с двумя матками родила двойню

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина с двумя матками в Китае успешно родила двух младенцев — мальчика и девочку. Роды прошли на восьмом месяце беременности с помощью операции кесарева сечения.

Оба ребенка родились здоровыми: мальчик весил 3,3 килограмма, девочка — 2,4 килограмма, пишет издание South China Morning Post. Уже через четыре дня молодую маму и новорожденных выписали из больницы.

Беременность, протекающая в обеих матках одновременно, случается чрезвычайно редко — на сегодня официально зарегистрировано всего несколько подобных случаев в мире. Успешное рождение детей на 37-й неделе также считается редким событием.

Отмечается, что женщины с двумя матками могут забеременеть, однако у них высокий риск выкидышей. Китаянка уже была беременна, на 27-й неделе у нее случился выкидыш. После второй беременности врачи разработали детальный план наблюдений за женщиной.

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