Путин присвоил племяннице генеральский чин

Президент Владимир Путин присвоил статс-секретарю — заместителю министра обороны Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника третьего класса, который соответствует званию генерал-майора.

Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. При этом в минувшем июне Путин назначил Цивилеву замминистра обороны, а два месяца спустя статс-секретарем — замминистра обороны.

В апреле прошлого года Цивилева была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», о создании которого объявил Путин.

Анна Цивилева — супруга министра энергетики Сергея Цивилева, который до своего поста в кабмине был губернатором Кемеровской области. СМИ называют Цивилеву двоюродной племянницей Путина, однако Кремль официально не комментировал эту информацию.